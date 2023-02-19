«Ноттингем Форест» — «Ман Сити»: результат матча, как сыграли, кто победил, какой счёт

18 февраля завершился матч 24-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ноттингем Форест» принимал «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Сити Граунд». Стартовый свисток главного арбитра Грэма Скотта прозвучал в 18:00 мск.
В первой половине «Манчестер Сити» полностью доминировал над хозяевами поля – практически 85% владения мячом и девять ударов по воротам соперника. Из них только один оказался пробит в створ, что в итоге привело к голу. Случилось это на 41-й минуте, когда Бернарду Силва поразил ворота «Ноттингем Форест» после передачи Джека Грилиша.
Во втором тайме ситуация на поле практически не изменилась – «горожане» долгое время владели мячом и имели множество опасных моментов, но увеличить своё преимущество им не удавалось. Зато это удалось хозяевам, когда на 84-й минуте нападающий Крис Вуд поразил ворота Эдерсона. Этот гол позволил сыграть «Ноттингем Форест» вничью — 1:1.
Экспресс с коэффициентом 7.33.
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