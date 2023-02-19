«Амур» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата «Амур» — «Ак Барс».

Ставка: победа «Ак Барса» в матче за 1.48.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Несмотря на то что очки нужны «Амуру» больше воздуха, «Ак Барс» даже в Хабаровске стал для дальневосточников невыполнимой миссией. Смотришь на лёд: вроде одинаковое количество игроков, все быстро бегают и сильно бросают и, на первый взгляд, никто никого явно не переигрывает.

Только «Ак Барс» выигрывает чуть больше единоборств, чуть быстрее бежит (особенно к концу периодов), чуть сильнее бросает. И всё это преимущество «по копеечке» складывается в одну шайбу, затем во вторую… И совершенно непонятно, что «Амуру» с этой «мягкой силой» делать, как её преодолевать. Ну, могут хабаровчане забросить даже три. Так ведь казанцы всё равно забросят четыре.

Понятно, что и во втором матче хабаровчане будут рвать жилы – деваться им некуда. Понятно, что «Ак Барс» не будет ничего форсировать, у казанцев впереди длинный плей-офф, зачем раньше времени перенапрягаться? И вновь мы получим не слишком голевой матч с тоталом не выше 7.5 шайбы, а два очка по итогам игры всё равно наберут гости, даже если им для этого придётся зайти за пределы основного времени».

Экспресс с коэффициентом 7.33.

Прогноз на матч СКА — «Трактор» с коэффициентом 2.48.

Юкка Ялонен рассказал, как им пыталось манипулировать руководство СКА.

Фёдоров: нужно перенести хорошие моменты в игре ЦСКА на плей-офф.

Третьяк: 50 лет назад я даже не мечтал играть на таком стадионе, как сейчас в Вологде.