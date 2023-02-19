«Амур» — «Ак Барс»: где смотреть онлайн бесплатно, прямой эфир, трансляция матча КХЛ

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19 февраля в 10:00 мск состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Ак Барсом» в Хабаровске.

Смотреть матч в прямом эфире можно на телеканале KHL.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Эксперты определились с выбором фаворита — это казанский клуб. Поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 1.98. Ставки на победу «Амура» принимаются за 3.60. Ничья оценена в 3.90.

Букмекеры уверены, что матч получится не результативным. Тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.16, а тотал меньше 4.5 шайбы за 1.73.

Гол на первой минуте оценён экспертами в 11.0. Если каждая команда забьёт больше 1.5 шайбы — сыграет коэффициент 2.10.

Экспресс с коэффициентом 6.30.

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Прогноз на матч СКА — «Трактор» с коэффициентом 2.48.

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