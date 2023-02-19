«Атлетико» – «Атлетик»: прогноз Егора Титова на матч Примеры

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Атлетико» Мадрид – «Атлетик» Бильбао в 22-м туре Примеры сезона-2022/2023.
Ставка: победа «Атлетико» за 2.06.
«Очень напряжённая игра нас ждёт в Мадриде. Соперники достойны друг друга. «Атлетико» снова как будто бы обрёл себя, снова начали проявляться черты команды Симеоне. На каком-то отрезке оборона выглядела разобранной, а сейчас мадридцы снова стали очень мало пропускать. А когда в обороне порядок, тогда и в атаке проще показывать конструктивный футбол.
«Атлетик» как раз стал чаще пропускать. Даже в двух последних матчах, в которых удалось выиграть, баски пропускали. На ноль в чемпионате команда не играла достаточно давно.
Я думаю, что здесь будет такой матч, в котором один гол может решить всё. И мне кажется, что его должны забить хозяева. «Атлетико» начал проявлять свой характер. Сложные победы были добыты над «Осасуной» и «Сельтой».
Теперь надо порадовать свою публику. Тем более сейчас и Депай уже начал осваиваться, забил важнейший гол в прошлом туре за минуту до конца. Ставлю на победу «Атлетико». Думаю, выиграет 1:0, как и в первом круге».
Экспресс с коэффициентом 6.30.
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