«Боруссия» Д — «Герта»: прогноз Алексея Гасилина на матч Бундеслиги

Чемпион Европы в составе России U17, экс-футболист «Зенита», «Амкара» и «Томи», звезда «Амкала» и комментатор Бундеслиги Алексей Гасилин дал прогноз на матч 21-го тура Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд — «Герта».

Ставка: победа «Боруссии» с форой (-1.5) за 1.92.

«Боруссия» Д продолжает беспроигрышную серию игр. Побеждает в Бундеслиге матч за матчем, в Кубке Германии, а в прошлой игре 1/8 финала Лиги чемпионов даже обыграла лондонский «Челси» со счётом 1:0. От лидера чемпионата «Баварии» дортмундцы отстают всего на три очка, расположившись на третьей строчке.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Хоть предстоящий матч с «Гертой» можно не воспринимать серьёзно, но «Боруссия» Д расслабляться точно не будет, чтобы не потерять лёгкие и важные для себя три очка. У подопечных Терзича сейчас атака на очень высоком уровне, особенно в домашних матчах. Думаю, распечатать ворота слабого соперника им удастся не один раз.

«Герта» вернулась после межсезонной паузы с серией из четырёх поражений, но последняя игра с «Боруссией» М очень удивила болельщиков разгромной победой (4:1). Для «Герты» это была всего лишь четвёртая победа в текущем сезоне. Сейчас команда находится на 16-м месте в турнирной таблице.

Конечно, по предыдущей игре мы видим, что подопечные Сандро Шварца продолжают бороться за своё место в Бундеслиге, но предстоящая встреча с «Боруссией» Д не оставляет им надежды на заветные очки, чтобы подняться повыше в турнирной таблице.

У «Герты» очень большие проблемы в обороне. Как ни странно, команда, которой надо бороться за выживание, чаще всего использует атакующую схему игры 4-3-3. Как результат — нереализованные моменты и пропущенные мячи.

В прошлой игре схема «Герты» была 3-3-2-2, тоже атакующая, но с большей нагрузкой на вингеров, и как итог — команда при таком раскладе одержала победу. Конечно, в предстоящем матче, какую бы схему ни выбрал тренер, шансов одолеть дортмундцев нет.

Мой прогноз — победа «Боруссии» с форой (-1.5)».

Экспресс с коэффициентом 11.82.

Прогноз на матч «Барселона» — «Кадис» с коэффициентом 3.50.

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