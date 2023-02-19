«Миннесота» — «Нэшвилл»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором сыграют «Миннесота Уайлд» и «Нэшвилл Предаторз».

Ставка: победа «Нэшвилла» за 2.55.

«Между этими командами идёт жёсткая борьба за место в плей-офф. «Миннесота» занимает восьмую строчку на Западе с 63 очками в 55 матчах.

«Нэшвилл» является прямым конкурентом, который на Западе идёт на 10-м месте, отставая на пять очков (58 в 53).

Лучшие прогнозы на сегодня.

Причём «Нэшвилл» в последнее время выглядит пободрее (шесть побед в последних 10 матчах), чем «Миннесота» (четыре в 10).

Что интересно, после звёздного уикенда во Флориде «Миннесота» в семи матчах забросила по одной шайбе (четыре раза) и по две шайбы (три раза). Это прям удивительное падение результативности. Атака у «Уайлд» в феврале толком не работает.

Причём Кирилл Капризов в этой семиматчевой серии выглядел не так уж плохо (4+1=5 очков). Но это говорит о том, что «Миннесота» едет на Капризове, а вот баланса в нападении нет.

«Нэшвилл» показал прям удивительную силу в нападении, когда в последнем матче разгромил «Флориду» (7:3), хотя в предыдущих четырёх играх февраля у «Предаторз» тоже не слишком хорошо работала атака.

Учтём ещё то, что «Нэшвилл» будет играть без отдыха, с переездом из дома в Сент-Пол, а вот «Миннесота» проводит домашнюю серию и отдыхала один день.

Я бы в этом матче взял коэффициент 2.55 за то, что «Нэшвилл» одержит итоговую победу. Команды более-менее равны по силе, но такой коэффициент позволяет рискнуть и поверить в «Предаторз», которым очень нужны очки».

Экспресс с коэффициентом 11.82.

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