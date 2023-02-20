«МЮ» — «Лестер»: как сыграли, результат матча, кто победил, какой счёт

19 февраля завершился матч 24-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» принимал «Лестер». Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.
Финальный свисток главного арбитра Стюарта Атвелла зафиксировал победу «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:0.
Первый гол в матче на 25-й минуте забил нападающий хозяев Маркус Рашфорд. Ему ассистировал Бруну Фернандеш.
На 58-й минуте Рашфорд оформил дубль — в качестве ассистента отметился бразилец Фред. Через четыре минуты Джейдон Санчо довёл счёт до разгромного, забив третий мяч с передачи Бруну Фернандеша.
«Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ сезона-2022/2023, набрав 49 очков после 24 матчей. «Лестер» находится на 14-й строчке, заработав 24 очка после 23 игр. Лидирует «Арсенал» (54).
Экспресс с коэффициентом 13.02.
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