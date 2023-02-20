Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«МЮ» — «Лестер»: как сыграли, результат матча, кто победил, какой счёт

19 февраля завершился матч 24-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» принимал «Лестер». Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

Финальный свисток главного арбитра Стюарта Атвелла зафиксировал победу «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:0.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Первый гол в матче на 25-й минуте забил нападающий хозяев Маркус Рашфорд. Ему ассистировал Бруну Фернандеш.

На 58-й минуте Рашфорд оформил дубль — в качестве ассистента отметился бразилец Фред. Через четыре минуты Джейдон Санчо довёл счёт до разгромного, забив третий мяч с передачи Бруну Фернандеша.

«Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ сезона-2022/2023, набрав 49 очков после 24 матчей. «Лестер» находится на 14-й строчке, заработав 24 очка после 23 игр. Лидирует «Арсенал» (54).

Экспресс с коэффициентом 13.02.

«Наполи» не продаст Кварацхелию дешевле € 100 млн.

Неймар получил тяжёлую травму в матче с «Лиллем».

Ледяхов: у Дзюбы будет боевой настрой на «Спартак», он будет рвать и метать.

Агент Холанда заявила, что трансферная стоимость форварда составляет € 1 млрд.