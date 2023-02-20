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СКА — «Трактор»: как сыграли, результат матча КХЛ, кто победил, какой счёт

В Санкт-Петербурге завершился матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Континентальной хоккейной лиги. СКА принимал на своём льду челябинский «Трактор».

Победу со счётом 4:1 одержали армейцы.

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На пятой минуте первого периода счёт в матче открыл Дмитрий Яшкин с передачи Степана Фальковского.

На 10-й минуте второго периода преимущество армейцев удвоил Святослав Гребенщиков с передачи Михаила Воробьёва.

На пятой минуте третьего периода счёт 3:0 сделал Михаил Воробьёв с передач Александра Никишина и Дамира Жафярова. На 13-й минуте третьего периода размочил счёт Теэму Пулккинен с передач Роба Хэмилтона и Кирилла Капустина.

В конце третьего периода окончательный счёт установил Степан Фальковский, забив в пустые ворота.

В следующем матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА сыграет дома с «Куньлунь Ред Стар». «Трактор» отправится в гости к минскому «Динамо». Оба матча состоятся 21 февраля.

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