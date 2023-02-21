«Айнтрахт» — «Наполи»: прогноз Константина Генича на игру Лиги чемпионов

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Айнтрахт» (Франкфурт) – «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023.



Ставка: гол Осимхена за 2.30.

«1/8 финала Лиги чемпионов, отправляемся в Германию. «Айнтрахт» будет принимать лидера Серии А «Наполи», который абсолютно всех развозит у себя в чемпионате и, скорее всего, за несколько туров до конца станет чемпионом Италии, если, конечно, не разбазарит всё преимущество, хотя сделать это крайне сложно.



Лучшие прогнозы на сегодня.



«Наполи» был хорош в своей группе – обошёл «Ливерпуль». Если «Наполи» этот уровень игры поддержит, то «Айнтрахту» не поздоровится. В великолепной форме находится Кварацхелия, а в ещё лучшей форме Виктор Осимхен. Он и забивает в каждом матче, и отдаёт в каждом матче, даже с нулевых углов забивает, как в последней игре с «Сассуоло».



Здесь вроде напрашивается «верх», но если «Наполи» удачно сыграет в обороне, как он умеет, то, может быть, у «Айнтрахта» ничего дельного в атаке и не получится создать. Учитывая, что «Наполи» забивает практически в каждой игре, а Осимхен очень хорош, лучший бомбардир Серии А, есть резон сыграть на гол нигерийца. Оценивается он прилично – 2.30. Вокруг да около ходить не буду и возьму гол Виктора Осимхена», — сказал Генич.



Экспресс с коэффициентом 4.79.



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