«Айнтрахт» — «Наполи»: прогноз Андрея Тихонова на матч плей-офф Лиги чемпионов

Легендарный футболист, восьмикратный чемпион России и двукратный обладатель Кубка России Андрей Тихонов дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Айнтрахт» — «Наполи».
Ставка: победа «Наполи» за 2.03.
«По последним двум матчам «Айнтрахта» в чемпионате видно, что он серьёзно готовится к поединку с «Наполи» и экономит силы, поэтому две ничьих. Неаполитанцы же танком идут по Серии А, чувствуют себя абсолютно уверенно и никого не боятся. Немецкая команда, конечно же, делает огромную ставку на домашний матч и выложится на полную.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Если им удастся сыграть внимательно и выключить убийственный левый фланг «Наполи», шансы у них есть. Проблема в том, что никому как раз и не удаётся его выключить. Хвича просто неудержим. Да и двое его соседей по флангу также присутствуют в топе лучших ассистентов Серии А на данный момент.
Манера игры команды Спаллетти ни для кого не секрет, поэтому «Айнтрахт», наверное, сможет подготовиться и держаться минуты до 70-й. А потом либо закончатся силы, либо концентрация внимания упадёт и «Наполи» обязательно забьёт и выиграет», — сказал Тихонов.
Экспресс с коэффициентом 4.79.
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