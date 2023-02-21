Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Айнтрахт» — «Наполи»: прогноз Андрея Тихонова на матч плей-офф Лиги чемпионов

Легендарный футболист, восьмикратный чемпион России и двукратный обладатель Кубка России Андрей Тихонов дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Айнтрахт» — «Наполи».



Ставка: победа «Наполи» за 2.03.

«По последним двум матчам «Айнтрахта» в чемпионате видно, что он серьёзно готовится к поединку с «Наполи» и экономит силы, поэтому две ничьих. Неаполитанцы же танком идут по Серии А, чувствуют себя абсолютно уверенно и никого не боятся. Немецкая команда, конечно же, делает огромную ставку на домашний матч и выложится на полную.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Если им удастся сыграть внимательно и выключить убийственный левый фланг «Наполи», шансы у них есть. Проблема в том, что никому как раз и не удаётся его выключить. Хвича просто неудержим. Да и двое его соседей по флангу также присутствуют в топе лучших ассистентов Серии А на данный момент.



Манера игры команды Спаллетти ни для кого не секрет, поэтому «Айнтрахт», наверное, сможет подготовиться и держаться минуты до 70-й. А потом либо закончатся силы, либо концентрация внимания упадёт и «Наполи» обязательно забьёт и выиграет», — сказал Тихонов.



Экспресс с коэффициентом 4.79.



Прогноз на матч Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Ман Сити».



Глава Ла Лиги поставил ультиматум президенту «Барселоны».



Прогноз на матч Чемпионшипа «Норвич» — «Бирмингем».