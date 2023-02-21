Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Айнтрахт» — «Наполи»: прогноз Андрея Тихонова на матч плей-офф Лиги чемпионов

«Айнтрахт» — «Наполи»: прогноз Андрея Тихонова на матч плей-офф Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Легендарный футболист, восьмикратный чемпион России и двукратный обладатель Кубка России Андрей Тихонов дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Айнтрахт» — «Наполи».

Ставка: победа «Наполи» за 2.03.

«По последним двум матчам «Айнтрахта» в чемпионате видно, что он серьёзно готовится к поединку с «Наполи» и экономит силы, поэтому две ничьих. Неаполитанцы же танком идут по Серии А, чувствуют себя абсолютно уверенно и никого не боятся. Немецкая команда, конечно же, делает огромную ставку на домашний матч и выложится на полную.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Если им удастся сыграть внимательно и выключить убийственный левый фланг «Наполи», шансы у них есть. Проблема в том, что никому как раз и не удаётся его выключить. Хвича просто неудержим. Да и двое его соседей по флангу также присутствуют в топе лучших ассистентов Серии А на данный момент.

Манера игры команды Спаллетти ни для кого не секрет, поэтому «Айнтрахт», наверное, сможет подготовиться и держаться минуты до 70-й. А потом либо закончатся силы, либо концентрация внимания упадёт и «Наполи» обязательно забьёт и выиграет», — сказал Тихонов.

Экспресс с коэффициентом 4.79.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Ман Сити».

Глава Ла Лиги поставил ультиматум президенту «Барселоны».

Прогноз на матч Чемпионшипа «Норвич» — «Бирмингем».

«Айнтрахт» — «Наполи». Хвича примет новый вызов «Айнтрахт» — «Наполи». Хвича примет новый вызов
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023