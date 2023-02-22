«Интер» — «Порту»: прогноз Андрея Тихонова на игру Лиги чемпионов с коэффициентом 3.55

Легендарный футболист, восьмикратный чемпион России и двукратный обладатель Кубка России Андрей Тихонов дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Интер» — «Порту».
Ставка: ничья за 3.55.
«В этой паре встречаются две максимально равные команды. И «Интер», и «Порту» чувствуют себя сейчас очень уверенно, не имеют серьёзных проблем с травмами и занимают вторые места в своих чемпионатах. В такой ситуации не стоит ждать искромётной игры в первом матче. Обе команды будут присматриваться друг к другу и стараться не наломать дров. Да, миланцев будет гнать вперёд весь «Джузеппе Меацца», но это не помешает Симоне Индзаги выбрать оборонительную тактику.
Вряд ли мы увидим феерию голов в этой встрече. Интересна она будет, скорее, тактическим противоборством. Думаю, результат окажется ничейным, ближе к 0:0 или 1:1», — сказал Тихонов.
Экспресс с коэффициентом 9.01.
Прогноз на матч ЦСКА — «Краснодар» с коэффициентом 2.90.
Прогноз на матч «Интер» — «Порту» с коэффициентом 2.05.
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