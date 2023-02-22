«Интер» — «Порту»: прогноз Андрея Тихонова на игру Лиги чемпионов с коэффициентом 3.55

Легендарный футболист, восьмикратный чемпион России и двукратный обладатель Кубка России Андрей Тихонов дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Интер» — «Порту».

Ставка: ничья за 3.55.

«В этой паре встречаются две максимально равные команды. И «Интер», и «Порту» чувствуют себя сейчас очень уверенно, не имеют серьёзных проблем с травмами и занимают вторые места в своих чемпионатах. В такой ситуации не стоит ждать искромётной игры в первом матче. Обе команды будут присматриваться друг к другу и стараться не наломать дров. Да, миланцев будет гнать вперёд весь «Джузеппе Меацца», но это не помешает Симоне Индзаги выбрать оборонительную тактику.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Вряд ли мы увидим феерию голов в этой встрече. Интересна она будет, скорее, тактическим противоборством. Думаю, результат окажется ничейным, ближе к 0:0 или 1:1», — сказал Тихонов.

Экспресс с коэффициентом 9.01.

Прогноз на матч ЦСКА — «Краснодар» с коэффициентом 2.90.

Прогноз на матч «Интер» — «Порту» с коэффициентом 2.05.

Юран: ждите моего возвращения в РПЛ.