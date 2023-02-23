«Ренн» – «Шахтёр»: прогноз Егора Титова на игру Лиги Европы во Франции

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ренн» – «Шахтер» Донецк в 1/16 финала Лиги Европы сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Ренна» за 1.71.

«Шахтёр» довольно неожиданно одержал победу над «Ренном» в первом матче. Мне кажется, что французы недооценили угрозу. Они подумали, что «Шахтёр» не в форме, не в тонусе, что можно его одной левой обыграть. Но ничего подобного. «Шахтёр» мощно начал, обеспечил себе запас. «Ренн» во втором тайме выглядел лучше, но смог забить только раз.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Я думаю, что в ответной игре всё уже встанет на свои места. Всё-таки сыграет свою роль тот факт, что у «Шахтёра» мало игровой практики, мало конкурентных игр. Физическое состояние футболистов не может быть оптимальным. У «Ренна» же в разгаре чемпионат, все игроки в тонусе. Во втором тайме у французского клуба должно быть ощутимое преимущество, за счёт которого он и победит.

Ставлю на чистую победу «Ренна». Команда прервала серию поражений в выходные – уверенно выиграла дома у «Клермона» (2:0). Французы подойдут к этой встрече в хорошем настроении и возьмут своё», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 12.60.

Прогноз на матч «Базель» — «Трабзонспор» с коэффициентом 3.10.

Сычёв: возможный переход РФС в Азию — не очень правильное решение.

Прогноз на матч «Ренн» — «Шахтёр» с коэффициентом 4.00.