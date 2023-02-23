Победа ЦСКА над «Спартаком» в КХЛ принесла клиенту букмекера 500 000 рублей
Поделиться
Клиент букмекерской компании PARI сделал ставку на матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — ЦСКА. Игра проходила 22 февраля. Он поставил 250 000 рублей на то, что армейцы победят в основное время матча. Букмекер оценил вероятность такого исхода матча коэффициентом 2.00.
Матч сложился как нельзя лучше для игрока. ЦСКА открыл счёт в первом периоде, забросил ещё три шайбы во втором периоде. В третьем периоде команда Сергея Фёдорова вновь отличилась трижды, правда, пропустив одну шайбу. В итоге 7:1 — сверхуверенная победа ЦСКА в московском дерби.
Таким образом, ставка игрока оказалась успешной. На выплату он получил 500 000 рублей. Вы тоже можете выиграть, скачав приложение PARI и использовав фрибет 1000 рублей.
Комментарии
- 23 февраля 2023
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
- 22 февраля 2023
-
22:00
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:45
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:00
-
10:50
-
10:00
-
01:03
-
01:00
- 21 февраля 2023
-
21:45
-
21:00
Партнерский контент