Победа ЦСКА над «Спартаком» в КХЛ принесла клиенту букмекера 500 000 рублей

Клиент букмекерской компании PARI сделал ставку на матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — ЦСКА. Игра проходила 22 февраля. Он поставил 250 000 рублей на то, что армейцы победят в основное время матча. Букмекер оценил вероятность такого исхода матча коэффициентом 2.00.

Матч сложился как нельзя лучше для игрока. ЦСКА открыл счёт в первом периоде, забросил ещё три шайбы во втором периоде. В третьем периоде команда Сергея Фёдорова вновь отличилась трижды, правда, пропустив одну шайбу. В итоге 7:1 — сверхуверенная победа ЦСКА в московском дерби.

Таким образом, ставка игрока оказалась успешной. На выплату он получил 500 000 рублей. Вы тоже можете выиграть, скачав приложение PARI и использовав фрибет 1000 рублей.