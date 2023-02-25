«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: прогноз Константина Генича на матч Примеры 25 февраля

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Валенсия» – «Реал Сосьедад» в 23-м туре Примеры сезона-2022/2023.

Ставка: «Реал Сосьедад» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.90.

«Валенсия» продолжает своё катастрофическое падение вниз. В этом туре «Валенсия» на «Месталье» ждёт в гости «Реал Сосьедад». У «Сосьедада» дела идут более-менее успешно: команда в лигочемпионской четвёрке, играет достаточно стабильно. «Валенсия» же стабильно играет плохо. У нее пять поражений подряд. Ушёл Гаттузо, Воро оперативно не сумел изменить ситуацию, и Рубен Бараха тоже пока не может вывести команду из кризиса. В последнем туре «Валенсия» уступила «Хетафе» на выезде – 0:1.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Не знаю, что здесь может помочь «Валенсии» добиться положительного результата. Результативная ничья с «Сосьедадом» уже будет движением вперёд для «Валенсии». Пора бы какие-то положительные эмоции испытать, иначе «Валенсия» рискует вылететь, даже несмотря на вполне боеспособный состав. Благо что конкуренты ушли недалеко. Те же «Альмерия», «Кадис» и «Сельта» всего в 2-4 очках от валенсийцев.

Думаю, что «Реал Сосьедад» не проиграет. Он играет очень хорошо. И в матче будет забито больше 1,5 мяча. X2 и ТБ (1.5) за 1.9, то есть нас устроит любая победа «Сосьедада» с двумя забитыми мячами, ничья 1:1 и так далее», — сказал Генич.

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