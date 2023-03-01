«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»: ставка Романа Павлюченко на матч Кубка Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм».

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 1.63.

«Манчестер Юнайтед» примет дома «Вест Хэм» в 1/8 финала Кубка Англии. «Красные дьяволы» сейчас «в огне», в хорошем смысле слова. Клуб пока что добивается успехов во всех турнирах, в которых выступает, может даже замахнуться на АПЛ. Не думаю, что «молотобойцы», как раз идущие очень низко в чемпионате Англии, смогут тут что-то противопоставить подопечным тен Хага.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Манчестер» провел очень насыщенную неделю. Сперва у себя дома смог обыграть «Барселону» в ответном матче Лиги Европы (2:1). В первом тайме «красные дьяволы» выглядели немного растерянными, но вот вторую 45-минутку они выдали очень сильную и не оставили шансов каталонцам. Затем на выходных на «Уэмбли» подопечные Эрика тен Хага выиграли первый за долгое время трофей – в финале Кубка Лиги переиграли «Ньюкасл» (2:0). А в АПЛ команда уже идет третьей с не таким большим отставанием от «Манчестер Сити» со второго места.

«Вест Хэм» не может похвастаться такими же успехами, как МЮ. Даже в АПЛ клуб стоит очень низко, пытается не опуститься в зону вылета. Сейчас подопечные Давида Мойеса идут на 16 строчке и опережают соперников ниже на несколько очков. Да, в последних турах «молотки» проигрывали не так часто – им удалось, например, обыграть «Ноттингем Форест» (4:0) и «Эвертон» (2:0). Однако имеют ли значения эти победы перед матчем с нынешним МЮ?

Думаю, тут без особой интриги. «Юнайтед» голоден до всех трофеев. Даже после выигранного Кубка Лиги «красные дьяволы» вряд ли остановятся. Жду тут уверенной виктории хозяев поля», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 20.63.

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