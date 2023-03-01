«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»: прогноз Егора Титова на игру Кубка Англии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» в 1/8 финала Кубка Англии сезона-2022/2023.

Ставка: гол Рашфорда за 2.02.

«Манчестер Юнайтед» только что завоевал трофей – первый при тен Хаге. Обыграли на «Уэмбли» «Ньюкасл», достаточно уверенно. Не помешало, что перед этим был сложный, эмоциональный матч с «Барселоной».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Понятно, что и в этой встрече «МЮ» — фаворит. Вообще, сейчас крайне мало матчей, в которых бы «Юнайтед» не были фаворитами. «Вест Хэм» проводит не такой удачный сезон, как ожидалось. Не самая приятная ситуация в АПЛ – 16-е место, от зоны вылета всего два очка. Правда, в последнем туре крупно обыграли «Ноттингем Форест», а за пять последних встреч всего одно поражение. Состав у лондонцев достаточно крепкий.

«Манчестер», скорее всего, победит, но игра точно не получится простой. Очень напряжённый график у манкунианцев, где-то может проявиться недостаток сил и эмоций. Я бы поставил здесь на гол Маркуса Рашфорда. В великолепной форме нападающий «Юнайтед», забивает практически в каждой встрече. Думаю, и здесь у него отличные шансы забить при своих болельщиках. Он стал автором единственного гола в матче этих команд в чемпионате», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 20.63.

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