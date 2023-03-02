«Автомобилист» — «Металлург»: прогноз Максима Лебедева на встречу Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч первого раунда Кубка Гагарина «Автомобилист» — «Металлург».

Ставка: победа «Металлурга» в матче за 2.16.

«Эта серия (самая весёлая на первом этапе) интересна тем, что в ней встречаются две самые развесёлые команды не только Восточной конференции, но, пожалуй, и «всея КХЛ». Причём с самой серией всё более или менее понятно: «Магнитка» должна забирать её по причине огромного превосходства в опыте. И, уверен, заберёт со счётом 4-2. Следующий по вероятности вариант – уже с седьмым матчем, но тем же исходом. Но вот каждый в отдельности матч совершенно непредсказуем, и там зрителей может ждать всё что угодно, начиная со счёта 1:0 и заканчивая счетом 7:6 в третьем овертайме.

Лучшие прогнозы на сегодня.

И попробуй в такой ситуации что-то спрогнозировать. Но я всё-таки попытаюсь. Предположу, что на перестройку команд под формат плей-офф понадобится какое-то время, хотя бы пара периодов. То есть первый матч серии станет продолжением регулярного сезона, следовательно, будет вполне себе результативным, с тоталом от 5.5 и выше. А победит в первой игре «Магнитка», которая этой победой и заложит будущую победу в серии, поскольку не даст «Автомобилисту» себя в счёте обогнать.

Говорят, что на Илью Петровича косо поглядывают из офиса клуба. И если «Магнитка» «сгорит» уже на первом этапе, кто бы ни был её соперником, то могут последовать кадровые оргвыводы. Так что команда будет биться в том числе и за своего тренера», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 8.68.

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