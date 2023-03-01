«Автомобилист» — «Металлург», 1-й матч. В уральском дерби не стоит спешить

2 марта состоится первый матч 1/4 финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» — «Металлург». Начало игры – в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу екатеринбуржцев в основное время можно с коэффициентом 2.22, а успех магнитогорцев оценивается аналитиками в 2.85.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» — «Металлург» 2 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Автомобилист» — «Металлург» будет результативным: на тотал больше 4.5 шайбы можно поставить за 1.53, а на тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.31. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.15. Если в матче гол будет забит на первой минуте — сыграет коэффициент 11.0.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — «Металлург» (02.03.2023)

С наступлением весны в Континентальной хоккейной лиге начинается самое интересное — плей-офф. В первом раунде на Востоке нас ждёт уральское дерби. На льду арены «Уралец» в Екатеринбурге местный «Автомобилист» принимает магнитогорский «Металлург».

Обе команды завершили регулярный чемпионат почти с идентичными показателями. Екатеринбуржцы и магнитогорцы выиграли 30 матчей и с 83 очками разделили четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. Преимущество домашней площадки «Автомобилист» получил за счёт большего количества побед в овертаймах.

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«Автомобилист» и «Металлург» равны не только по итоговому результату, но и тем фактом, что оба клуба синхронно провалили вторую половину регулярного чемпионата. В начале декабря невозможно было представить что два лидера Восточной конференции окажутся в одной паре в первом же раунде плей-офф.

На тот момент екатеринбуржцы лидировали с отрывом в семь очков, но пауза на Матч всех звёзд КХЛ и международные встречи выбили «Автомобилист» из колеи. С тех пор подопечные Николая Заварухина ни разу не выигрывали две встречи подряд. В последних 12 матчах регулярного чемпионата «Авто» одержал всего пять побед.

Удивительно, но примерно в те же даты начался и кризис «Металлурга», который был главным преследователем «Автомобилиста». Подопечные Ильи Воробьёва выиграли только 9 из 27 последних матчей, а перед самым плей-офф проиграли пять из восьми встреч.

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На начало декабря пришлись и последние очные матчи «Автомобилиста» и «Металлурга» в сезоне. Екатеринбуржцы выиграли и на выезде (2:1), и дома (4:1). Таким образом, «Автомобилист» прервал серию «Металлурга» из пяти побед в личных встречах.

В пяти из семи последних матчей перед плей-офф «Автомобилист» забрасывал не более двух шайб. Сразу три встречи он проиграл, забросив по одной шайбе. Результативность «Металлурга» не сильно лучше – планка в две заброшенные шайбы не преодолевалась в трёх из шести последних игр магнитогорцев.

Николай Заварухин перед стартом серии отметил, что главным фактором, который позволит его команде пройти «Металлург», станет хорошая игра в обороне. Также тренер «Автомобилиста» большое внимание уделит игре в большинстве и меньшинстве. Его слова соответствуют нашим ожиданиям, что как минимум первая игра в серии должна выйти относительно осторожной. Поставим на тотал меньше 5 шайб за 1.97.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Автомобилист» — «Металлург» 2 марта 2023 года

Обе команды синхронно провалили вторую половину сезона и лишь за счёт отличных результатов на осеннем отрезке регулярного чемпионата начинают плей-офф с приемлемых стартовых позиций. «Автомобилист» подводит низкая результативность, но и «Металлург» нечасто забрасывает много шайб. Как минимум первая встреча серии не подарит нам яркий хоккей.

Ставка: тотал меньше 5 шайб за 1.97.

Экспресс с коэффициентом 14.01.

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