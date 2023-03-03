«Наполи» — «Лацио»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Серии А «Наполи» — «Лацио».

Ставка: победа «Наполи» за 1.70.

«Наполи» продолжает свой безостановочный поход к долгожданному скудетто и довёл серию своих побед в чемпионате до восьми матчей. Неаполитанцы, по моему мнению, на данный момент являются одним из самых сильных клубов Европы и выглядят очень солидно и организованно по всем линиям. «Голубые» имеют лучшие показатели в Серии А по качеству обороны и результативности и считаются безоговорочными фаворитами предстоящего матча, несмотря на уровень противника.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Лацио», в свою очередь, и сам выглядит достаточно бодро по сезону в целом, стремится оказаться в четвёрке сильнейших по итогам розыгрыша, и пока у него всё получается. Римляне после неудачного отрезка вновь начали добывать победы, обыграв «Салернитану» и «Сампдорию», и вернули себе место в топ-4 таблицы. Однако «орлы» не так грозны впереди, как оппонент, да и фактор выездного противостояния не говорит в их пользу в схватке с лидером.

На мой взгляд, в этой встрече есть явный фаворит и не стоит ждать иного сценария, как тотального превосходства «Наполи» на поле. «Голубые» находятся практически в идеальной форме, у них всё получается и в нападении, и в обороне, и выстоять гостям будет невероятно сложно. Да, «Лацио» вполне способен оказать конкуренцию в отдельных эпизодах, но взять очки в Неаполе клубу вряд ли удастся», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 6.08.

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