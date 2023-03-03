«Наполи» — «Лацио»: прогноз Карена Адамяна на матч Серии А 3 марта

Известный комментатор Карен Адамян дал прогноз на матч Серии А «Наполи» — «Лацио».
Ставка: обе забьют за 1.90.
«Аналитики Opta считают, что «Наполи» станет чемпионом Италии с вероятностью в 99,9%. Последний раз это было ещё при Диего Марадоне. 18 очков преимущества над ближайшими преследователями – просто уау!
Но и «Лацио» выглядит достаточно неплохо и близок к тому, чтобы впервые за много лет забраться в турнирной таблице по итогам сезона на второе место. В первом круге Маурицио Сарри создал немало проблем команде Лучано Спаллетти. Иммобиле, Милинкович-Савич, Цаканьи – у «лациале» есть кому забивать. О неаполитанцах с Хвичей и Осимхеном в составе вообще можно не напоминать. Думаю, что в третий раз подряд в данном противостоянии забить удастся обеим командам», — сказал Адамян.
Экспресс с коэффициентом 6.08.
Российские инвесторы могут приобрести бразильский клуб.
Роналду приобрёл новый автомобиль за € 8 млн.
Сын Роналдиньо будет выступать за молодёжную команду «Барселоны».
- 3 марта 2023
-
19:00
-
18:15
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:00
- 2 марта 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 1 марта 2023
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00