«Наполи» — «Лацио»: прогноз Карена Адамяна на матч Серии А 3 марта

Известный комментатор Карен Адамян дал прогноз на матч Серии А «Наполи» — «Лацио».

Ставка: обе забьют за 1.90.

«Аналитики Opta считают, что «Наполи» станет чемпионом Италии с вероятностью в 99,9%. Последний раз это было ещё при Диего Марадоне. 18 очков преимущества над ближайшими преследователями – просто уау!

Лучшие прогнозы на сегодня.

Но и «Лацио» выглядит достаточно неплохо и близок к тому, чтобы впервые за много лет забраться в турнирной таблице по итогам сезона на второе место. В первом круге Маурицио Сарри создал немало проблем команде Лучано Спаллетти. Иммобиле, Милинкович-Савич, Цаканьи – у «лациале» есть кому забивать. О неаполитанцах с Хвичей и Осимхеном в составе вообще можно не напоминать. Думаю, что в третий раз подряд в данном противостоянии забить удастся обеим командам», — сказал Адамян.

Экспресс с коэффициентом 6.08.

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