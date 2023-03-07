«Бенфика» — «Брюгге»: ставка Романа Павлюченко на игру плей-офф Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Брюгге».

Ставка: победа «Бенфики» с форой (-1) за 1.73.

«Бенфика» и «Брюгге» сыграют в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Несколько недель назад победа в их паре досталась португальцам — 2:0. Тогда особых проблем «орлы» не испытали, по всем параметрам переиграли бельгийцев. Возможно, счёт у них мог бы быть и более крупным.

Лучшие прогнозы на сегодня.

После матча с «Брюгге» «Бенфика» продолжила побеждать в чемпионате Португалии. Там у команды Кошты всё в порядке. Клуб лидирует с отрывом от соперников. Так что сейчас красные смогут сконцентрироваться на выступлении в Лиге чемпионов.

А вот «Брюгге» проводит тяжёлый сезон. В отличие от «Бенфики», чёрно-синие не претендуют на чемпионство в бельгийской лиге — команда идёт только на четвёртой строчке. Причём в турнире подопечные Скотта Паркера редко выигрывали в последнее время.

Учитывая форму и состояние «Брюгге», тяжело представить, что гости сегодня способны отыграть два мяча, а потом и забить ещё. «Бенфика» намного сильнее — клуб стабильно побеждает. Не думаю, что у красных тут возникнут проблемы, особенно у себя дома», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 4.35.

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