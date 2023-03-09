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СКА — «Динамо» Мн: прогноз Максима Лебедева на матч первого раунда Кубка Гагарина

СКА — «Динамо» Мн: прогноз Максима Лебедева на матч первого раунда Кубка Гагарина
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч Кубка Гагарина СКА — «Динамо» Минск.

Ставка: СКА не проиграет и ТМ 5.5 за 2.05.

«В четвёртом матче серии минским «зубрам» было воздано прямее некуда. Они сражались с превосходящими силами, терпели, грызли лед, даже когда пропустили. И Судьба им улыбнулась. В наибольшей степени она им улыбнулась тем, что у СКА всё вдруг пошло наперекосяк и через пень-колоду.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Конечно, равный счёт в серии ничего минчанам не гарантирует. Конечно, 99 процентов за то, что они в итоге будут биты. Но ведь и битым можно быть по-разному. И в пятом матче армейцы наверняка будут не только злее, но и осторожнее, памятуя о том, как резко может перевернуться картинка.

Поэтому не думаю, что мы снова увидим шесть заброшенных шайб. Предположу, что тотал пятого матча этой серии не превысит 5,5, ибо осторожничать будут обе команды. Но СКА за счёт колоссального превосходства в индивидуальном мастерстве всё-таки дожмёт минчан, даже если ему для этого не хватит основного времени. А в основное время точно не проиграет», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 5.98.

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