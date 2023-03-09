«МЮ» — «Бетис»: прогноз Константина Генича на матч Лиги Европы в Англии

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги Европы «МЮ» — «Бетис».

Ставка: ТМ 3 за 1.75.

«МЮ» на групповой стадии уже играл против «Реала Сосьедад», но тогда манкунианцы были другими. Не буду долго говорить и о матче с «Ливерпулем», в котором «МЮ» пропустил шесть мячей во втором тайме. Залетало у красных всё. Очень хорошо, что прошло немного времени, так как у игроков «МЮ» будет возможность реабилитироваться перед своими болельщиками, хоть и в другом турнире. «МЮ» наверняка будет обозлённым и мотивированным.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Бетис» без Фекира, который получил травму, наверняка сыграет от обороны. Пеллегрини — опытный специалист двухматчевых противостояний. Не думаю, что «Бетис» будет раскрываться, рассчитывая на контратаки. Вряд ли гости будут предлагать открытый футбол.

С позиционной атакой у «МЮ» не всё здорово. Но есть классные исполнители, есть Бруну Фернандеш, которому также надо отмазываться за очень неубедительную игру с «Ливерпулем».

Можно взять гол хозяев в первом тайме, но если расширять границы и смотреть на весь матч, то вряд ли игра будет результативной. «Бетис» хорош на своём поле, причём на выезде в Лиге Европы испанцы забивали в каждом матче, но сейчас будет очень сложно что-то создать, так как уровень концентрации будет запредельным.

Мой основной прогноз на эту встречу — ТМ 3 за 1.75. Сомневаюсь, что в этом матче будет много голов, так как это плей-офф и обе команды неплохо играют в обороне», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 5.98.

Градиленко: в РПЛ надо запретить покупать легионеров.

Каррагер: рад, что «ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов.

Мбаппе после вылета из Лиги чемпионов рассказал о своём будущем в «ПСЖ».