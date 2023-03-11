«Торпедо» – «Урал»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Торпедо» Москва – «Урал» в 19-м туре РПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.04.

«Чудеса в российском футболе продолжаются. Торпедовцы должны были проводить свои домашние матчи на стадионе в «Лужниках», но комиссия РПЛ и РФС признала поле непригодным после февральского концерта. И в итоге домашний матч «Торпедо» пройдет на стадионе «Арена Химки».

Лучшие прогнозы на сегодня.

При Талалаеве торпедовцы наконец-то набрали первое очко, забили первые мячи, но футбол в Краснодаре оставлял желать лучшего. Если бы не расточительность атаки краснодарцев и поспешность в завершающей стадии, то, конечно же, «Краснодар» этот матч выиграл. «Торпедо» очень неплохо вошло в тот матч — хорошие скорости, быстрый гол. Но потом куда-то это все подевалось. Сыгранности футболистам «Торпедо» не хватает – в отличие от «Урала».

У «Урала» команда уже 8 матчей подряд забивает 2 мяча и больше. Футбол «Урал» показывает очень смотрибельный и качественный. На это, конечно, сделает акцент Андрей Талалаев. Но здесь уже на первый план выйдут мастерство, качество газона в Химках и реализация моментов. Не забываем, что у «Урала» очень неплохие стандарты, и это тоже большое оружие для команды Виктора Гончаренко.

Я думаю, что матч должен получиться «верховым», раз уж «Урал» много забивает, а «Торпедо» надо побеждать, чтобы выбраться со дна таблицы. Торпедовцам необходимо действовать рискованно, где-то авантюрно. Все уже прекрасно понимают, что «Торпедо», скорее всего, вылетит, но если уж вылетать, то надо это делать с хорошей и результативной игрой.

Мой прогноз – тотал больше 2,5 мяча за 2,04. Если «Торпедо» раскроется, то «Урал» непременно их накажет. Но и сами торпедовцы не собираются останавливаться на голах в Краснодаре, раз уж почувствовали, что такое забитые мячи», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 7.41.

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