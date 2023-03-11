UFC Fight Night 221: кард участников, во сколько начало, где смотреть трансляцию

В ночь на 12 марта 2022 года в «The Theater at Virgin Hotels Las Vegas» (Лас-Вегас, США) состоится турнир UFC Fight Night 221. В главном бою вечера встретятся экс-чемпион лиги в легчайшем весе Пётр Ян и грузинский боец Мераб Двалишвили.
Начало бойцовского вечера — в 23:00 мск. Основной кард стартует в 2:00.
Прямую трансляцию всего турнира проведёт платформа UFC Fight Pass. Также посмотреть бойцовский вечер можно будет на телеканалах «Матч» и «Матч! Боец».
Основной кард
- Пётр Ян (№2*) — Мераб Двалишвили (3), легчайший вес;
- Александр Волков (8) — Александр Романов (18), тяжёлый вес;
- Никита Крылов – Райан Спэнн, полутяжёлый вес;
- Рикардо Рамос — Остин Линга, полулёгкий вес;
- Саид Нурмагомедов (14) — Джонатан Мартинез;
- Витор Петрино — Антон Туркаландж.
В соглавном событии в октагоне сойдутся два славянских воина — россиянин Александр Волков и Александр Романов из Молдавии.
Один из важнейших боёв в карьере проведёт уроженец Донбасса Никита Крылов, занимающий шестую строчку в рейтинге полутяжёлого дивизиона. Его соперником будет Райан Спэнн (№8). В основном карде выступит ещё один россиянин — Саид Нурмагомедов (№14 легчайшего веса), которому будет противостоять американец Джонатан Мартинез.
Экспресс с коэффициентом 7.42.
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