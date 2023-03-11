«Спартак» — «Факел»: прогноз Александра Бубнова на матч РПЛ с коэффициентом 8.50
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Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Факел».
Ставка: победа «Спартака» со счётом 3:0 за 8.50.
«Спартак» после ничейной игры с «Уралом» обрушит всю мощь атак на воронежскую команду. Тем более многие остались недовольны результатом. Абаскаль быстро предпримет меры.
«Факелу» будет тяжело выстоять на гостевом поле с красно-белыми. Даже на гол вряд ли воронежцы смогут наиграть в этой встрече».
Экспресс с коэффициентом 7.42.
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