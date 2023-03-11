Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Краснодар» — «Динамо»: прогноз Александра Бубнова на матч РПЛ с коэффициентом 7.50

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Динамо».

Ставка: ничья со счётом 1:1 за 7.50.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

«Встречаются две команды, показывающие приблизительно одинаковый уровень игры. В такой паре очень сложно выделить фаворита или отдать кому-либо победу.

«Краснодар» неожиданно потерял очки в игре с «Торпедо», а «Динамо» хоть и выиграло, но не впечатлило в матче с «Крыльями Советов».

Логично предположить, что тут будет ничья. Однако, вероятнее всего, команды сумеют забить по мячу».

Экспресс с коэффициентом 7.42.

Сычёв: думаю, в сборной Дзюбы больше не будет, это бессмысленно.

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов мог перейти в «Аталанту».

Петржела считает, что Личку могут пригласить российские топ-клубы.

Бензема обвинил главного тренера сборной Франции Дешама во лжи.