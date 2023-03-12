«Зенит» — «Химки»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ в Санкт-Петербурге

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч РПЛ «Зенит» — «Химки».

Ставка: ТМ 3.5 за 1.97.

«Зенит» добыл две уверенные победы во второй части сезона и не пропускал в этот период, показав отличную игру в обороне. Команда хорошо смотрелась физически и функционально и вполне заслуженно продолжает лидировать в чемпионате с приличным отрывом от конкурентов. Однако сине-бело-голубых через три дня ждёт очень непростой поединок в рамках Кубка России с «Динамо», что может привести к ротации в предстоящей игре с не самым серьёзным оппонентом.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Что касается «Химок», то клуб не может похвастать такими успехами, как его нынешний противник, и выглядит бледно по сезону. Коллектив провёл неудачно почти все контрольные поединки в паузе и не смотрелся качественно. Однако в Воронеже красно-чёрным удалось взять одно очко в противостоянии с прямым конкурентом за сохранение прописки в элите, что добавит мотивации перед сложнейшим выездом в Санкт-Петербург.

На мой взгляд, в этой паре фаворит очевиден, но есть и своя интрига в предстоящем матче. «Зенит» вполне может выйти на поле смешанным составом, учитывая сложную кубковую игру через три дня, и это добавит шансов гостям не провалиться. Да и настрой футболистов «Химок» будет крайне высоким, и они попытаются выстоять как можно дольше. Я считаю, что питерский клуб спокойно возьмёт свои три очка, но разгрома в этот день не случится», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 4.73.

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