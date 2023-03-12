«Фулхэм» — «Арсенал»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Известный комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «Фулхэм» — «Арсенал».
Ставка: обе забьют за 1.83.
«В этом сезоне «Арсенал» в Лондоне играет великолепно. Если взять выездные матчи, то восемь мячей команда забила и ни одного не пропустила в лондонских дерби. Это действительно круто.
«Арсенал» — лидер и постарается лидерство увеличить по итогам тура. Тут и «Фулхэм» вроде как должен быть удобным соперником. Ведь он проиграл топовым командам в семи матчах из восьми.
При этом «Фулхэм» способен дать хороший бой, как это сделал только что против «Арсенала» «Спортинг». Думаю, что и перелёт в Португалию и обратно должен иметь значение для «канониров».
Также не надо забывать, что «Борнмут» оказал колоссальное сопротивление «Арсеналу» в прошлом туре. А если «Борнмут» смог, то и «Фулхэм» сможет на своём поле. Поэтому здесь ОЗ рисуется спокойно», — сказал Казанский.
Экспресс с коэффициентом 4.73.
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