«Ростов» — «Пари НН»: прогноз Егора Титова на игру РПЛ 12 марта

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов дал прогноз на матч «Ростов» – «Пари Нижний Новгород» в 19-м туре РПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: «Ростов» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.70.

«Ростов» неудачно начал вторую часть сезона. Сначала не удалось пройти «Урал» в Кубке России, а потом получили 1:3 в домашней игре с «Локомотивом». Было очень неприятно. В каждой встрече у ростовчан вылезают какие-то ошибки сзади: где-то даже элементарно мяч не могут вынести из-за паники. Думаю, на этой неделе Карпин обратил на это внимание, ещё раз донёс до своих футболистов, как нужно действовать сзади. Понятно, что «Ростов» – это больше про атакующие действия, но без обороны ничего путного не выйдет.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Пари Нижний Новгород» с новым тренером пока ещё загадка. По двум встречам, которые они провели сейчас, тяжело делать выводы. Сначала был слишком лёгкий соперник в кубковом матче, а затем слишком тяжёлый – «Зенит».

Я ожидаю, что «Ростов» всё-таки сыграет аккуратно, с оглядкой на тылы. Нельзя снова просто побежать вперёд и нарваться на контратаки. Надо атаковать и распоряжаться инициативой с умом. Не забываем, что поле в Ростове очень тяжёлое: разрушать будет проще, чем созидать.

Я поставлю на то, что «Ростов» не проиграет при тотале меньше 3.5 мяча. Жду минимальную победу хозяев, в крайнем случае ничью 1:1», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 4.73.

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