«Ростов» — «Пари НН». Карпин допускает ошибки

Последнее время Валерий Георгиевич всё чаще подвергается критике.

12 марта состоится матч 19-го тура чемпионата России «Ростов» — «Пари Нижний Новгород». Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу ростовчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.81. Успех нижегородцев оценивается в 4.33. На ничью дают коэффициент 3.64.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч 19-го тура РПЛ «Ростов» — «Пари Нижний Новгород» 12 марта 2023 года

Букмекеры сомневаются, что игра 19-го тура чемпионата России «Ростов» — «Пари Нижний Новгород» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.03, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.88.

Анализ и прогноз на матч 19-го тура чемпионата России «Ростов» — «Пари Нижний Новгород» (12.03.2023)

Наиболее интересный матч 19-го тура РПЛ пройдёт на стадионе «Ростов Арена». Померяются силами «Ростов» и «Пари Нижний Новгород». Начало встречи – в 19:30 мск.

Валерий Карпин попал под беспощадный огонь критики после неудачного начала весенней части сезона. Его подопечные пока не сумели порадовать болельщиков победой. «Ростов» уступил в Кубке России по итогам двух матчей «Уралу» (1:2 и 1:1), а затем в чемпионате РПЛ проиграл в матче с «Локомотивом» со счётом 1:3.

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Для наставника «Ростова» провал в первых весенних играх — старая болезнь. Большинство команд, которыми управлял Валерий Георгиевич, трудно входили в сезон. Весьма вероятно, что есть проблемы при подготовке футболистов на сборах.

За три матча защитники допустили огромное количество ошибок, а линия атаки отметилась отвратительной реализацией голевых моментов. Достаточно вспомнить, сколько свободы получил Артём Дзюба в штрафной площади «Ростова». Подобная безалаберность дорого обходится!

Сказывается и решение руководства хозяев отказаться от поиска усиления состава. Безусловно, Карпин и его подопечные отлично выступили в первой части чемпионата, но команде явно не помешает один или два новичка. Трансферы помогли бы встряхнуть футболистов и усилить конкуренцию.

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«Ростов», несмотря на поражение в минувшем туре с «Локомотивом», удержал третью строчку таблицы РПЛ. Однако на горизонте уже появились конкуренты — «Динамо» сократило дистанцию до трёх очков.

Противоположные турнирные задачи вынужден решать новый главный тренер «Пари Нижний Новгород» — Артём Горлов. Его команде предстоит тяжёлая борьба за выживание в РПЛ — лишь три очка отделяют гостей от зоны стыковых матчей.

Дебют тренера в чемпионате пришёлся на выездную встречу с «Зенитом». Худший сценарий и предположить трудно. Не вызвал удивления и результат — поражение со счётом 0:3. В отсутствии самоотдачи клуб из Нижнего Новгорода обвинить нельзя, но класс футболистов несопоставим.

«Ростов» и «Пари Нижний Новгород» провели три личные игры. Две завершились победой подопечных Валерия Карпина (4:3 и 2:1), а в одном матче выиграли гости (2:1). Отметим, что в каждой встрече забито минимум три мяча.

«Ростов» во время зимней паузы не сумел сделать шаг вперёд в развитии. При новом тренере «Пари НН» старается играть в давление, с акцентом на атаку. Вероятно, что зрители увидят результативный матч, поскольку защита у соперников не является сильной стороной. Рекомендуем обратить внимание на ставку тотал больше 2.5 мяча и обе забьют за коэффициент 2.45.

Прогноз и ставки на матч Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Пари Нижний Новгород» 12 марта 2023 года

Достаточно взглянуть на историю очных встреч, чтобы сделать предположение о продлении результативного тренда в очных играх «Ростова» и «Пари НН». В каждом из трёх матчей болельщики увидели минимум три гола и забитыми мячами отметилась каждая из команд.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча и обе забьют за 2.45.

Экспресс с коэффициентом 7.42.

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