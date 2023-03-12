«Фулхэм» — «Арсенал»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Фулхэм» — «Арсенал».
Ставка: победа «Арсенала» за 1.79.
«Фулхэм» и «Арсенал» встретятся в очередном туре английской Премьер-лиги. «Канониры» идут к чемпионству в этом сезоне. Так что не думаю, что «дачники» смогут доставить проблем гостям тут.
«Арсенал» часто выигрывал в последнее время – в АПЛ клуб идёт на серии побед. Сейчас «канониры» возглавляют таблицу, отрываясь от «Манчестер Сити» на пять очков. Так что проигрывать подопечным Микеля Артеты в ближайшее время нельзя – «горожане» могут быстро нагнать.
Также на неделе «Арсенал» встречался со «Спортингом» в Лиге Европы. Португальцы смогли оказать сопротивление «пушкарям». Некоторое время в игре лиссабонцы даже лидировали в счёте. Но итог – 2:2.
«Фулхэм» недавно шёл на серии без поражений в АПЛ. Команда смогла уже подняться до седьмого места в лиге. В общем-то, довольно уверенно играют «дачники» — достаточно крепкий коллектив. Хотя в последнем туре подопечные Марку Силвы не смогли выиграть – 2:3 с «Брентфордом».
На выезде с «Фулхэмом» очень трудно играть. Но, думаю, «Арсенал» понимает всю важность ситуации. Уже не в одном матче клуб показывал чемпионский характер. Так что и сейчас «пушкари» обязаны побеждать», — сказал Павлюченко.
Экспресс с коэффициентом 4.73.
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