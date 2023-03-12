«Атлетик» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетик» — «Барселона» в 25-м туре Примеры сезона-2022/2023.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.75.

«В последних турах «Атлетик» был, мягко говоря, неубедительным. «Барселона» в отсутствие Левандовского и вылета из Лиги Европы сосредоточена на том, чтобы не позволить «Реалу» подобраться максимально близко. Выезд для каталонцев очень непростой, даже несмотря на то, что «Барселона» последние три матча выигрывала у «Атлетика» крупно. Я сильно сомневаюсь, что нынешняя «Барселона», которая здорово научилась играть в обороне, будет в открытом бою соревноваться с командой из Бильбао.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Думаю, что будет очень плотный и вязкий футбол, в котором, возможно, «Барселоне» опять повезёт и она выиграет. Сейчас «Барса», откровенно говоря, не впечатляет. Мне кажется, что она едет в Бильбао с мыслями не проиграть. Мой прогноз – тотал меньше 2.5», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 4.73.

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