«Атлетик» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетик» — «Барселона» в 25-м туре Примеры сезона-2022/2023.
Ставка: ТМ 2.5 за 1.75.
«В последних турах «Атлетик» был, мягко говоря, неубедительным. «Барселона» в отсутствие Левандовского и вылета из Лиги Европы сосредоточена на том, чтобы не позволить «Реалу» подобраться максимально близко. Выезд для каталонцев очень непростой, даже несмотря на то, что «Барселона» последние три матча выигрывала у «Атлетика» крупно. Я сильно сомневаюсь, что нынешняя «Барселона», которая здорово научилась играть в обороне, будет в открытом бою соревноваться с командой из Бильбао.
Думаю, что будет очень плотный и вязкий футбол, в котором, возможно, «Барселоне» опять повезёт и она выиграет. Сейчас «Барса», откровенно говоря, не впечатляет. Мне кажется, что она едет в Бильбао с мыслями не проиграть. Мой прогноз – тотал меньше 2.5», — сказал Генич.
Экспресс с коэффициентом 4.73.
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