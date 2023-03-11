«Атлетик» — «Барселона». Хави не верит слухам

Информация об исключении каталонцев из всех турниров не подтверждена, а значит, не стоит беспокоиться.

12 марта 2023 года состоится матч Примеры «Атлетик» — «Барселона». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами гостей: поставить на победу каталонцев можно с коэффициентом 2.17. Шансы басков оценены в 3.45. Заключить пари на ничью предлагается за 3.35.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Атлетик» — «Барселона» 12 марта 2023 года

Эксперты «Фонбет» не считают, что встреча «Атлетик» — «Барселона» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.72. Ставки на то, что каталонцы одержат победу со счётом 1:0, принимаются за 7.00 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Испании «Атлетик» — «Барселона» (12.03.2023)

С 24 играми в активе «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги, на девять очков опережая идущий на втором месте «Реал». Что касается «Атлетика», то он находится на девятом месте — в 11 очках от места в Лиге чемпионов — и на 29 очков отстаёт от «Барсы».

Справедливо сказать, что «Атлетик» провёл непоследовательный сезон, одержав девять побед, шесть раз сыграв вничью и потерпев девять поражений в Ла Лиге. В последнее время клуб также борется за место в еврокубках, выиграв только в 2 из 10 последних матчей в Ла Лиге и уступив в пяти из восьми из них.

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Что ещё хуже, в последнем матче «Атлетик» не смог выиграть, доведя безвыигрышную серию до четырёх встреч во всех соревнованиях, зафиксировав одну ничью и в трёх матчах потерпев поражения.

Клуб также не смог забить в трёх из последних четырёх матчей, «Атлетик», похоже, обречён на борьбу с сильнейшей защитой в Ла Лиге.

Действительно, «Барселона» пропустила всего восемь голов в 24 матчах Примеры в этом сезоне, забив при этом 46 голов. Стоит также отметить, что сине-гранатовые потерпели всего два поражения в Ла Лиге в этом сезоне, одержав 20 побед.

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В последнем туре с «Валенсией» команда Хави одержала победу со счётом 1:0 и выиграла в восьми из девяти последних встреч Примеры. Кроме того, «Барселона» выиграла в 13 из 15 последних матчей в Ла Лиге, поэтому она будет уверена в победе.

«Барселона» одержала три победы со счётом 4:0 в очных матчах с «Атлетиком» из Бильбао с 2021 года. Что ещё хуже для хозяев, они не выиграли ни в одной из последних девяти встреч с «Барсой», потерпев за это время шесть поражений.

Ожидается, что «Атлетик» окажет достойное сопротивление на «Сан-Манес». Однако у «Барселоны» более чем достаточно сил, чтобы выйти вперёд.

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Прогнозируем, что обе команды забьют в воскресенье, а «Барселона» превзойдёт «Атлетик» и возьмёт все три очка. Ставим на победу каталонцев и обе забьют за 4.15 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Барселоны» и обе забьют за 4.15.

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