Прогноз на матч Серии А «Милан» — «Салернитана» с коэффициентом 2.25

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Серии А «Милан» — «Салернитана».

Ставка: ТМ 2.5 за 2.25.

«Милан» прибавил, если сравнивать игру команды образца конца прошлого и начала этого годов. Даже сейчас на отрезке шести последних матчей у неё всего одно поражение в пассиве и четыре победы. Тем не менее до сих пор нельзя сказать, что «россонери» вернули прежнюю стабильность. Сейчас у них вновь серия в два матча без побед.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Уступили «Фиорентине» в чемпионате (1:2) и едва удержали минимальное преимущество в ответном матче Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (0:0). Игра со «шпорами» и вовсе отняла у хозяев немало сил, поэтому совсем не исключено, что в этот раз они будут не в лучшем физическом состоянии. Однако на общем результате все эти факторы сказаться не должны. «Салернитана» не проигрывает два тура подряд, но в соперниках были скромные «Монца» и «Сампдория». Ранее у гостей была серия из трёх поражений, а также без забитых голов.

На выезде клуб из Салерно всегда много пропускает, а «Милан» за весь сезон дома позволил обыграть себя лишь трижды. В двух предыдущих встречах на «Сан Сиро» подопечные Пиоли не пропустили ни гола. Теперь у них нет проблем с составом, поэтому выиграть хотя бы на классе должны. Рассмотрим тотал меньше 2.5 мяча с коэффициентом 2.25.

Экспресс с коэффициентом 5.29.

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