«Авангард» — «Металлург»: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч 2-го раунда Кубка Гагарина «Авангард» — «Магнитка».
Ставка: победа «Металлурга» в матче за 2.53.
«Вот так «Магнитка» и играла в своих чемпионских сезонах. Все чешут в затылках, не понимая, как уральцы в последний момент вылезли. А они взяли и вылезли, и идут дальше.
На этот раз дальше будет Омск, который относится к жизни куда серьёзнее «Магнитки». И «Сибирь» «ястребы» придушили без особых вариантов, а ведь смотрелись новосибирцы неплохо и в каждом матче разрывались напополам. А «Магнитка» в нынешнем сезоне вроде и разрываться-то отучилась, если вообще умела.
В общем, «Магнитка», как там пелось, «идёт по жизни смеясь», и будет играть, пожалуй, с самой серьёзной из всех оставшихся команд. Которая, в отличие от «Автомобилиста», прекрасно умеет всё сушить. И «Магнитку» тоже засушить попытается – тут к гадалке не ходи.
Предположу длительную серию, которая в лучшем случае завершится в шестом матче, но, скорее всего, вообще в седьмом. Думаю, не мытьём, так катаньем «Авангард» своё всё-таки возьмёт. А вот первый матч вполне может и проиграть, поскольку уже давно отдыхает. Предположу средний по голевой наполняемости матч с тоталом ниже 7.5. А победят в итоге гости, даже если им на это не хватит основного времени», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 18.30.
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