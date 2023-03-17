ЦСКА — «Локомотив»: ставка Владимира Плющева на игру Кубка Гагарина 17 марта

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ ЦСКА – «Локомотив».

Ставка: победа ЦСКА за 2.04.

«В этом противостоянии на первый план выйдет тактика. Текущий сезон, а особенно первый раунд Кубка Гагарина, показывает, что у ЦСКА не всё в порядке с вратарями, да и защитники тоже ошибаются. А выручает нападение. Подопечные Сергея Фёдорова отправили в ворота «Северстали» в первом раунде плей-офф 28 шайб.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Игорь Никитин вряд ли будет действовать и в серии в целом, и в стартовом матче в частности первым номером. И мы увидим очень осторожный хоккей. В такой ситуации шансов на успех чуть больше у армейцев. Даже несмотря на то, что серия с «Северсталью» их изрядно поизмотала. Семь матчей играть было сложно, но победы лечат любую усталость. Плюс домашнее преимущество тоже должно помочь.

«Локомотив» внешне прошёл «Витязь» в режиме энергосбережения – в пяти матчах. Все остальные участники второго раунда на Западе играли больше. Но легко ярославцам тоже не было.

Итак, ЦСКА начинает новую серию дома, на эмоциональном подъёме после трудного выигрыша в первом раунде Кубка Гагарина, а «Локомотиву» нужно обязательно показывать, что команда вновь готова к большим победам. Это будет давить на гостей, и серия начнётся с победы москвичей. Победа ЦСКА в основное время», — сказал Плющев.

Экспресс с коэффициентом 18.30.

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