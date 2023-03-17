Прогноз на матч второго раунда Кубка Гагарина ЦСКА — «Локомотив»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Кубка Гагарина ЦСКА — «Локомотив».
Ставка: ТБ 4.5 за 2.25.
ЦСКА с большим трудом прошёл «Северсталь» в первом раунде плей-офф. Соперники пошли в тренде и устроили яркие и запоминающиеся матчи. Высокая результативность понравилась хоккеистам ЦСКА, они почувствовали себя уверенно в открытом хоккее. Весьма вероятно, что Фёдоров постарается в первой игре задавить оппонента прессингом и агрессивным хоккеем. Дело в том, что не всегда защитная схема приносила успех в личных играх с «Локомотивом».
«Локомотив» выиграл серию у «Витязя» внешне легко — об этом говорит счёт 4:1. Тем не менее вопрос о победителе трёх матчей решился в овертайме. Железнодорожники продемонстрировали не только традиционную для себя крепкую защиту, но и чёткую реализацию опасных моментов. В четырёх последних встречах они забросили 15 шайб в ворота «Витязя».
Сергей Фёдоров раскрылся в плей-офф с новой стороны. Он с большим удовольствием ввязался в открытый хоккей с «Северсталью» и вышел победителем. В отличной форме Григоренко и Нестеров, набравшие на двоих 17 очков в плей-офф. В пользу версии о результативной игре также исход серии в Кубке Гагарина минувшего сезона — в трёх из четырёх встреч заброшено минимум пять шайб. Рекомендуем изучить ставку на тотал больше 4.5 шайбы за 2.25.
Экспресс с коэффициентом 18.30.
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