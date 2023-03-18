«Оренбург» – «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Оренбург» – «Спартак» в 20-м туре РПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.75.

«20-й тур РПЛ открывается матчем в Оренбурге. «Оренбург» наконец-то сыграет дома. Команда Марцела Лички удачно съездила в Сочи – забила 4 мяча, ничего не пропустив, не без доли везения, конечно, и нерасторопности сочинцев, у которых моментов было предостаточно. «Оренбург» одержал долгожданную гостевую победу.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Теперь «Оренбург» играет на своем искусственном поле против «Спартака», который забивает в каждом матче и пропускает в каждом матче. Как правило, домашние матчи «Оренбурга» получаются яркими и результативными, он не отсиживается в обороне, лезет вперед, а «Спартаку» удобно играть против таких команд.

Мне кажется, какое-то время у «Спартака» уйдет на адаптацию к искусственному газону, но игра должна получиться веселой и результативной. Мой прогноз – обе забьют и тотал больше 2,5 мяча за 1,75. Отталкиваюсь от того, что и у «Оренбурга» есть исполнители, и у «Спартака». Здесь могут играть и Соболев, и Шамар, которые дисквалифицированы в Кубке России», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 36.00.

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