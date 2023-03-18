«Ак Барс» — «Адмирал»: прогноз Максима Лебедева на матч плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч 2-го раунда Кубка Гагарина «Ак Барс» — «Адмирал».

Ставка: «Ак Барс» не проиграет и ТМ 6.5 за 1.31.

«Казанцы выиграли первый матч серии, при этом (моё сугубо оценочное суждение) по-настоящему в серию ещё не включились. По большому счёту в этом не было нужды. По-настоящему «Ак Барс» включится, когда начнёт проигрывать по счёту – вот тогда и посмотрим на казанский потенциал. А пока, как мне думается, он сумел взять «адмиралов» малой кровью и сохранил много сил для второго матча.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Второй матч «Ак Барсу» тоже необходимо забирать, поскольку непонятно, как на втором этапе плей-офф уже при прилично «укатанных» командах на «больших татар» подействует Дальний Восток. Дальневосточные команды так далеко в плей-офф ещё никогда не заходили, поэтому будет интересно посмотреть, как «Ак Барс» справится с невиданной ранее ситуацией. И в любом случае с ней будет сподручнее справляться при счёте 2-0, нежели 1-1.

Поэтому вновь предположу не шибко голевой матч с тоталом, не превышающим 6,5. Его «Ак Барс» тоже возьмёт, но вероятность ухода в овертаймы при этом будет, полагаю, повыше, чем в первой игре. А вот если Радулов&Ко включатся по-настоящему, то справятся и в основное время. Вот только пришло ли для этого время?», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 36.00.

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