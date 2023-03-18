«Урал» — «Динамо»: прогноз Алексея Андронова на игру РПЛ

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч РПЛ «Урал» — «Динамо».
Ставка: ничья в первом тайме за 2.22.
«Довольно любопытная игра в РПЛ. У «Урала» продолжается впечатляющая беспроигрышная серия. Команда уступала только на сборах, а в официальных матчах она не проигрывает давно. У «Динамо» два последних матча получились очень непохожими друг на друга. Проиграли «Краснодару», зато смогли выбить из Кубка России «Зенит», что, конечно, вселяет в них определённый оптимизм.
Думаю, матч должен получиться интересным, не особо сильно закрытым. Да, у «Динамо» не будет камерунца Нгамалё из-за красной карточки. Мне кажется, ничья была бы довольно логичным результатом этого матча. 3.35 – коэффициент большой. Но ничья в первом тайме за 2.22 – это практически точно. Я не думаю, что будет игра с шашками наголо. Скорее всего, первый тайм будет разведкой. Вряд ли кому-то удастся обеспечить себе преимущество», — сказал Андронов.
Экспресс с коэффициентом 36.00.
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