«Локомотив» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч 20-го тура РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Локомотив» Москва – «Краснодар» в 20-м туре РПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: обе забьют за 1.60.

«После четырёх подряд гостевых матчей «Локомотив» возвращается домой и сыграет в Черкизове против «Краснодара». Одна из самых интересных игр этого тура. Артём Дзюба сыграет, у него нет противопоказаний для этого поля. Потерь у «Локомотива» практически нет, если не брать удалённых в прошлом туре Ненахова и Магкеева. Но у «Локомотива» хорошая, длинная скамейка. В хорошей форме Глушенков и Пиняев, команда здорово бежит. Конечно, у «Локо» особый акцент на чемпионате, чтобы ситуацию исправить. Из Кубка России вылетели, так что можно сосредоточиться на РПЛ.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Краснодар» наконец-то почувствовал какую-то уверенность, стабильность. В последних трёх матчах забили восемь мячей. В Грозном сейчас ничего не пропустили в кубковой встрече, но там абсолютно плох был «Ахмат». «Краснодар» воспользовался своими шансами, плюс удаление Тимофеева сильно на игру повлияло.

Думаю, в этом матче мы увидим открытый, интересный футбол, как мне кажется, результативный. С учётом не самой убедительной игры пары Конти – Кузьмичёв, конечно, Кордоба и Ко в атаке постараются что-нибудь придумать.

Можно сыграть «обе забьют» за 1.6. И также можно рассмотреть «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча» за 1.97. Футбол должен получиться весёлым», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 36.00.

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