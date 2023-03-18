«Локомотив» — «Краснодар»: ставка Романа Павлюченко на матч чемпионата России

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Премьер-лиги «Локомотив» — «Краснодар».

Ставка: победа «Локомотива» за 2.43.

«Локомотив» и «Краснодар» сыграют в 20-м туре РПЛ. Соперники проводят не лучший сезон. Но думаю, победа тут достанется нижестоящему клубу.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Краснодар» в последнем туре смог прервать свою серию без побед. У себя дома «быки» обыграли довольно сильного соперника – 3:1 с «Динамо». Но в таблице клуб всё ещё идёт в середине – на седьмом месте. Хотя отставание подопечных Ивича от соперников выше не такое больше. Так что коллектив из Краснодара скоро может улучшить своё положение.

«Локомотив» же начал «расцветать» с приходом нового тренерского штаба и игроков. Артём Дзюба находится в довольно неплохой форме. В последних двух турах железнодорожники смогли победить, в том числе – «Ростов» (3:1). Сейчас с 19 очками подопечные Галактионова уже выбрались из зоны вылета. Выиграв в этом туре, команда может подняться ещё на одну строчку – «Крылья Советов» опережают «Локомотив» только на одно очко.

На неделе соперники также проводили встречу в рамках Кубка России. «Локомотив» вылетел из турнира от не самого сильного противника – 1:2 с «Акроном». Причём железнодорожники вообще были под угрозой дисквалификации с турнира. Однако клуб из Тольятти сам смог решить все вопросы, обыграв представителя РПЛ в серии пенальти.

А вот «Краснодар» смог выбить из Кубка «Ахмат» — одного из своих соседей по таблице РПЛ. Причём выиграли «быки» в доминирующей манере – 3:0.

Несмотря на кубковые результаты, я тут всё же отдаю предпочтение «Локомотиву». У себя дома клуб должен выигрывать. Сейчас железнодорожники набирают ход. Не думаю, что у «Краснодара», который ещё недавно шёл на серии без викторий, получится набрать зачётные баллы. Ставлю на победу «Локомотива», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 36.00.

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