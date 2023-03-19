«Арсенал» — «Кристал Пэлас»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Кристал Пэлас».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1.5) за 1.78.

«Арсенал» примет дома «Кристал Пэлас» в очередном туре АПЛ. Думаю, для хозяев поля это будут лёгкие три очка. Гости давно не выигрывали, а буквально только что из клуба ещё и был уволен главный тренер.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Да, Патрик Виейра покинул свой пост в «Кристал Пэлас». И такого решения можно было ожидать – клуб идёт на серии из 12 матчей без побед. В таблице АПЛ «орлы» уже опустились до 12-го места. Отрыв от зоны вылета минимален – три очка.

Когда-то Микель Артета тоже был под угрозой увольнения. Но те времена давно прошли – «Арсенал» сейчас претендует на победу в АПЛ. Любое поражение может помочь «Манчестер Сити» догнать лидера – пока что между ними пять очков разницы. Понимая весь риск, «канониры» очень стараются не терять очки – серия викторий «пушкарей» в АПЛ уже насчитывает пять матчей.

На неделе «Арсенал» встречался со «Спортингом» в Лиге Европы. В их первом матче соперники не определили победителя – 2:2. В ответной встрече основное время тоже завершилось с ничейным счётом (1:1). Причём большую часть встречи англичане вели в счёте. Но португальцы смогли перевернуть игру во втором тайме и победили в серии пенальти.

Да, после Лиги Европы «Арсенал» явно будет не в самом свежем состоянии. Однако клубу повезло с соперником – нынешний «Кристал Пэлас» вряд ли сможет доставить проблемы «канонирам». Жду уверенной победы подопечных Артеты у себя дома», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 16.00.

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