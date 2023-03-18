«Арсенал» — «Кристал Пэлас». Артету закаляют поражения

Вылет из еврокубков ещё не повод терять чемпионство в АПЛ.

19 марта 2023 года состоится матч АПЛ «Арсенал» — «Кристал Пэлас». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами хозяев: поставить на победу «канониров» можно с коэффициентом 1.25. Шансы «стекольщиков» оценены в 13.0. Заключить пари на ничью предлагается за 5.80.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Арсенал» — «Кристал Пэлас» 19 марта 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Арсенал» — «Кристал Пэлас» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.20. Ставки на то, что победу одержат «канониры» со счётом 2:0, принимаются за 7.00 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Англии «Арсенал» — «Кристал Пэлас» (19.03.2023)

В четверг вечером «Арсенал» был выбит из Лиги Европы командой «Спортинг». «Оружейники» не смогли сдержать нервы в серии пенальти и проиграли со счётом 3:5.

Теперь Микель Артета должен заставить команду восстановиться и подготовиться к воскресному визиту к «Кристал Пэлас». «Оружейники» на пять очков опережают идущий на втором месте «Манчестер Сити». «Арсенал» может обойти «горожан» на восемь очков, так как команда Гвардиолы в эти выходные сыграет в Кубке Англии.

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«Кристал Пэлас» уже спасся от борьбы за понижение. Патрик Виейра не справился с работой и был отправлен в отставку. У «стекольщиков» три поражения кряду. Они начнут выходные всего в трёх очках от зоны понижения.

В начале этого сезона «Арсенал» победил «Кристал Пэлас» со счётом 2:0. Габриэл Мартинелли открыл счёт в первом тайме. «Оружейники» не проигрывали в пяти из шести последних матчей во всех турнирах со «стекольщиками».

«Арсенал» находится на серии из побед в пяти матчах АПЛ. В этих встречах клуб забил 15 голов. На «Эмирейтс» у «канониров» двухматчевая победная серия. «Кристал Пэлас» находится в нижней части турнирной таблицы, набрав всего три очка в последних шести играх. Клуб не смог забить в четырёх последних матчах. Каждая из трёх последних встреч «орлов» в Премьер-лиге закончилась поражением со счётом 0:1. «Кристал Пэлас» выиграл только два матча на выезде в этом сезоне.

Вратарь команды Висенте Гуайта выбыл из-за растяжения подколенного сухожилия. Сэм Джонстон получил травму икры и не будет участвовать в игре. Полузащитник Уилл Хьюз страдает от болезни и может пропустить матч.

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Джеймс Макартур также болен и может не выйти на поле. Между тем Натан Фергюсон постепенно возвращается в форму. Однако он всё ещё может пропустить матч.

Артета останется без нападающего Эдди Нкетиа после растяжения лодыжки. Габриэл Жезус сыграл в середине недели и будет готов к старту. Полузащитник Мохамед Эльнени и защитник Такэхиро Томиясу тоже не сыграют.

Возможно, «Арсенал» и проиграл в Лиге Европы, но в АПЛ он хорош. «Кристал Пэлас» играет не лучшим образом и должен снова уступить «оружейникам». «Канониры» смогут одержать победу со счётом 3:1, так как соперник опять будет бороться за голы. Предлагаем сделать ставку на победу подопечных Артеты и тотал больше 3.5 мяча за коэффициент 3.00 по линии «Фонбет». Если пройти регистрацию в букмекерской конторе, можно получить фрибет 2000 рублей для ставок.

Ставка: победа «Арсенала» и тотал больше 3.5 мяча за 3.00.

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