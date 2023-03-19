ЦСКА — «Зенит»: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата России

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» за 2.13.

«ЦСКА примет дома «Зенит» в рамках 20-го тура чемпионата России. Армейцы проводят не лучший сезон – ведут борьбу за попадание в топ-5. Так что я не считаю, что у лидирующего «Зенита» возникнут тут какие-то проблемы.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Хотя проблемы у питерцев были на неделе – клуб встречался с «Динамо» в рамках Кубка России. В очередной раз не обошлось без судейского скандала. Противники доиграли до серии пенальти, где в итоге команда Семака проиграла.

А вот ЦСКА на неделе играл в полуфинале Кубка с «Крыльями Советов». Своего соперника команда Федотова не смогла обыграть – 2:2. Причём из-за офсайдов несколько голов самарцев не засчитали. Так бы счёт мог быть совсем другим.

В таблице РПЛ ситуация у соперников совсем не такая, как в Кубке. Как говорится, в чемпионате России есть «Зенит» и другие команды. Питерцы возглавляют таблицу с отрывом от «Спартака» в восемь очков. А вот ЦСКА недавно шёл на серии поражений – с 32 очками подопечные Федотова занимают пятое место, уступая «Динамо» только по дополнительным параметрам.

В общем, даже будь ЦСКА в своей лучшей форме, ему было бы сложно с «Зенитом». Ну а сейчас армейцы, даже играя дома, точно не смогут навязать борьбу питерцам», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 16.00.

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