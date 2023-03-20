«Адмирал» — «Ак Барс»: эксперты назвали фаворита матча Кубка Гагарина

20 марта состоится третий матч 1/4 финала Кубка Гагарина «Адмирал» — «Ак Барс». Начало игры — в 12:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 1.98. Успех владивостокцев по итогам 60 минут оценён экспертами в 4.10.
Букмекеры считают, что третий матч 1/4 финала Кубка Гагарина «Адмирал» — «Ак Барс» не будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.34, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.60. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.50. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.27.
После двух матчей казанский клуб ведёт в серии 2-0.
Экспресс с коэффициентом 7.38.
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