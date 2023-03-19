«Адмирал» — «Ак Барс», третий матч. Тамбиев раскусил Билялетдинова?

Тренер владивостокцев заявил о том, что знает причину поражения в последнем матче и озвучит её после победы в серии. Смело.

20 марта состоится третий матч 1/4 финала Кубка Гагарина «Адмирал» — «Ак Барс». Начало игры — в 12:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 1.98. Успех владивостокцев по итогам 60 минут оценён экспертами в 4.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Гагарина «Адмирал» — «Ак Барс» 20 марта 2023 года

Букмекеры считают, что третий матч 1/4 финала Кубка Гагарина «Адмирал» — «Ак Барс» не будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.34, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.60. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.50. Заключить пари на то, что обе забьют, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.27.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Кубка Гагарина «Адмирал» Владивосток — «Ак Барс» Казань (20.03.2023)

Первый раунд плей-офф КХЛ получился очень интересным и подарил болельщикам множество эмоций. 20 марта состоятся третьи встречи 1/4 финала Кубка Гагарина. В самой ранней из них на стадионе «Фетисов Арена» во Владивостоке местный «Адмирал» примет «Ак Барс». Первое вбрасывание запланировано на 12:30 мск.

На предыдущей стадии турнира «Адмирал» сенсационно обыграл «Салават Юлаев». Для этого ему потребовалось шесть матчей. В трёх из них владивостокцы одержали победы в овертайме. Также стоит отметить, что они уступили лишь в одной из трёх домашний игр серии — 0:1.

Мичков: у меня нет любимого игрока в НХЛ.

Поможет ли поддержка родных болельщиков «Адмиралу» переломить ход серии с «Ак Барсом»? В первых двух матчах они потерпел поражения. Сначала уступили со счётом 2:3, затем — 1:2. «Барсы» доминировали. Владивостокцы не пропустили больше только благодаря игре в пять защитников, а также Никите Серебрякову.

В первом матче Серебряков совершил целых 33 сейва. Во втором ещё больше — 34. Он набрал выдающуюся форму. Голкипер сыграл далеко не последнюю роль в том, что «Адмирал» вообще вышел в плей-офф. В регулярке он провёл 50 матчей, отразив 94.4% бросков, при коэффициенте надёжности 1.79.

В предстоящем матче вратарь наверняка вновь порадует сумасшедшими спасениями. Кстати, в преддверии встречи Леонид Тамбиев сделал громкое заявление. Наставник владивостокцев отметил, что знает, в чём причина поражения в последнем матче с «Ак Барсом». Однако озвучить её специалист пообещал тогда, когда его команда выиграет серию.

Игорь Шестёркин стал третьей звездой игрового дня в НХЛ.

Самоотверженности и веры в свои силы «Адмиралу» не занимать. Однако по качеству комплектации состава «Ак Барс» его значительно превосходит. Звёздная обойма игроков в первой половине сезона ужасно выступала под руководством Олега Знарка, но затем вернулся Зинэтула Билялетдинов. Дела пошли на лад.

За последние 27 матчей в регулярном чемпионате КХЛ казанцы потерпели только пять поражений. Также они пять раз выиграли в овертайме и три раза в серии послематчевых буллитов. Во всех остальных встречах «барсы» одержали победы в основное время. Таким образом, они закончили сезон на первом месте в Восточной конференции.

Плей-офф начался для казанцев не лучшим образом. В первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина они уступили «Нефтехимику» (2:3 ОТ). Билялетдинов сделал выводы, и в шести из семи последующих игр «Ак Барс» победил в основное время. Расслабиться наставник своим подопечным не позволяет.

После победы в последней встрече Билялетдинов отметил, что никакого спокойствия 2-0 в серии не дают. Он подчеркнул, что готовится к серьёзной игре. Кстати, обыграв «Адмирал» в последнем матче, 68-летний тренер побил рекорд побед в розыгрышах Кубка Гагарина. Сейчас на его счету 80 выигранных матчей в плей-офф. Ранее достижение принадлежало Знарку.

Панарин обогнал Ларионова в списке лучших российских бомбардиров в истории НХЛ.

Неужели Тамбиеву удалось раскусить стратегию опытнейшего специалиста? Верится в это не без труда. Впрочем, наилучшим вариантом для ставки выглядит ТМ 4 шайбы за коэффициент 1.83. 6 из 10 последних очных встреч закончились именно так. За 68 матчей в регулярке владивостокцы забросили всего лишь 131 шайбу — меньше всех. Зато и сами пропустили немного — 139.

«Барсы» так или иначе выглядят сильнее. При Билялетдинове у них появилась отменная крепость в защите, а также заметно улучшилась игра в большинстве. Весьма вероятно, казанцам на классе удастся выиграть третий матч серии и приблизиться к финалу. В то же время встреча наверняка получится упорной и тягучей.

Владивостокцы наверняка постараются навязать казанцам свой хоккей. Вот только с реализацией у них имеются серьёзные проблемы, о чём свидетельствует как статистика на дистанции, так и всего три гола в ворота «барсов» за три матча. Причём последняя шайба была заброшена далеко не без удачи.

Прогноз и ставка на матч Кубка Гагарина «Адмирал» — «Ак Барс» 20 марта 2023 года

Выявить фаворита, на наш взгляд, не представляется возможным. На домашнем стадионе «Адмирал» представляет куда большую опасность. Но на стороне «Ак Барса» качество состава и опыт главного тренера. Во второй половине сезона казанцы смотрятся очень собранно. Поэтому предлагаем проверить низ по голам. История очных встреч только за. У владивостокцев очень надёжный голкипер и защита, но есть некоторые проблемы с реализацией. У «барсов» также стала заметно лучше оборона при Билялетдинове. Вряд ли голов будет много.

Ставка: тотал меньше 4 шайб за коэффициент 1.83.

Экспресс с коэффициентом 11.91.

Билялетдинов установил рекорд КХЛ по количеству побед в плей-офф.

Ларионов: нет большой пропасти между КХЛ и НХЛ.

Макдэвиду покорилось уникальное достижение в НХЛ в XXI веке.

Шестёркин стал 10-м россиянином, оформившим 10 «сухарей» за карьеру в НХЛ.