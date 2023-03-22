«Адмирал» – «Ак Барс»: ставка Анатолия Емелина на игру Кубка Гагарина во Владивостоке

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Адмирал» – «Ак Барс».
Ставка: ТМ 4 за 1.94.
«Команда из Владивостока добилась очень важной победы в третьей игре серии благодаря чёткой игре в обороне. Точно в таком же стиле будет протекать матч под номером четыре. Казанцы, безусловно проведут работу над ошибками, постараются усилить игру в большинстве, ведь шансов в проигранном матче при игре в формате 5 на 4 было достаточно.
Нас ждёт закрытый хоккей с небольшим количеством опасных моментов и минимальным количеством заброшенных шайб. Обе команды будут стараться не нарушать правила, потому что игра в неравных составах может сыграть решающую роль. На последнем рубеже уверенно действует вратарь дальневосточного клуба Серебряков. Если у него хватит сил на предстоящий матч, то у «Адмирала» хороший шанс выиграть. Моя ставка – тотал меньше 4 шайб», — сказал Емелин.
Экспресс с коэффициентом 6.88.
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