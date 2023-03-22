«Торпедо» — СКА: ставка Анатолия Емелина на игру плей-офф КХЛ в Нижнем Новгороде

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Торпедо» – СКА.

Ставка: ТБ 4.5 за 1.66.

«Судя по итоговому счёту, матч в Нижнем Новгороде для СКА получился более простым, чем на своём льду. Но я бы не стал брать в расчёт счёт и сказал бы, что игра была примерно равная, просто армейцы грамотнее распорядились своими моментами. У «Торпедо» было много шансов в большинстве, но ни один из них они не использовали.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Нижегородцы после изнурительной серии с «Динамо» вряд ли захотят вчистую проиграть СКА. Наставник «Торпедо» Игорь Ларионов сделает всё, чтобы его команда победила и серия продолжилась. Он знает, за счёт чего усилить игру команды, и уверен, что в четвёртой встрече перед нами предстанет совершенно другое «Торпедо». Игра будет более открытая, и я верю в то, что обе команды продемонстрируют открытый хоккей. А исполнители есть и в «Торпедо», и, конечно же, в СКА. Так что я поставлю на тотал больше 4.5», — сказал Емелин.

Экспресс с коэффициентом 6.88.

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